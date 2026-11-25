jogja.jpnn.com, SLEMAN - Tren positif PSS Sleman di ajang Grup F I.League Cup 2026/27 harus terhenti saat bertandang ke markas Garudayaksa FC pada Selasa (24/11/2026) sore.

Skuad Super Elang Jawa yang tampil impresif saat menaklukkan PSGC Ciamis di laga perdana, kali ini harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-0.

Bermain di bawah guyuran hujan di Stadion Pakansari, PSS Sleman gagal mengulang performa gemilang seperti pada pertandingan sebelumnya.

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Meski kiper Syafaat tampil cukup sigap dengan melakukan sejumlah penyelamatan krusial dan lini lainnya berupaya memberi perlawanan sepanjang laga, dominasi tuan rumah pada paruh pertama menjadi penentu hasil akhir pertandingan.

Garudayaksa FC memecah kebuntuan pada menit ke-38 lewat gol Jayro Jean.

Hanya berselang satu menit, tuan rumah sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-39 melalui aksi Arkhan Kaka yang memaksimalkan umpan terobosan dari Jayro Jean.

Tertinggal dua gol dalam waktu singkat membuat PSS Sleman berada dalam tekanan berat.

Kekalahan ini langsung menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh elemen tim, khususnya para pemain yang berjuang di lapangan.