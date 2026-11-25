jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan memulai kampanye mereka di Ileague Cup saat berjumpa dengan tim Liga 2 Persiku Kudus di Stadion Surajaya, Lamongan pada Rabu (25/11).

Menjelang laga tersebut, pelatih Laskar Mataram Risto Vidakovic mengeluhkan padatnya jadwal pertandingan yang harus mereka lakoni.

Pasalnya, setelah laga hari ini Laskar Mataram akan menjadi Persijap Jepara pada pekan ke-11 Super League, Sabtu (28/11).

"Ini adalah momen yang tidak ideal untuk memainkan laga karena kami memiliki pertandingan yang sangat penting pada hari Sabtu,” ujarnya.

Menurut Risto, laga akhirn pekan ini lebih krusial karena mereka berambisi untuk menjauh dari zona degradasi.

“Saya harap para pemain memiliki sikap yang tepat, kami juga akan menurunkan banyak pemain muda," kata Risto.

Pemain PSIM Yogyakarta Rio Hardiawan sepakat dengan keluhan sang pelatih.

"Sangat mepet sekali di mana dalam seminggu atau hampir 10 hari kami bisa memainkan tiga pertandingan. Jadi, recovery pemain yang Coach Risto butuhkan itu terlalu mepet,” kata Rio.