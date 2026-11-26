jogja.jpnn.com, SLEMAN - Manajemen PSS Sleman memberikan klarifikasi resmi terkait polemik ketidakhadiran pelatih fisik asal Brasil Felipe Chaves de Farias yang menjadi sorotan publik.

Penjelasan itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai tudingan klub enggan membelikan tiket kepulangan sang pelatih ke Indonesia.

Sebelumnya, beredar tangkapan layar pesan singkat Felipe kepada suporter yang menyebutkan dirinya pulang ke Brasil karena ayahnya meninggal dunia. Dalam pesan tersebut, ia mengaku tertahan dan belum bisa kembali menempa fisik penggawa Super Elang Jawa lantaran pihak klub tidak membelikan tiket pesawat.

Menanggapi kabar tersebut, manajemen PSS Sleman memaparkan kronologi lengkap melalui keterangan resmi pada Selasa (25/11).

Polemik ini bermula pada 9 September 2026 ketika Felipe mengajukan izin pulang ke Brasil karena keperluan keluarga. Manajemen menyetujui permohonan cuti tersebut untuk periode 10 hingga 26 September 2026.

Namun, setelah masa cuti berakhir, Felipe tak kunjung kembali ke Sleman. Manajemen kemudian melayangkan surat resmi pada 12 Oktober 2026 guna meminta kepastian terkait kelanjutan hubungan kerja.

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Surat tersebut baru direspons Felipe pada 25 Oktober 2026 melalui permohonan tertulis untuk kembali bergabung dengan tim.

Terkait polemik tiket pesawat, pihak klub menegaskan bahwa alokasi fasilitas perjalanan yang menjadi tanggungan manajemen sesuai kontrak kerja telah sepenuhnya digunakan oleh Felipe.