jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-11 BRI Super League di Stadion Sultan Agung, Sabtu (28/11).

Bermain di kandang sendiri, PSIM bertekad bangkit untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara.

Pelatih PSIM Yogyakarta Risto Vidakovic mengatakan anak asuhnya siap tempur untuk pertandingan besok sore.

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“Saya rasa tim sangat termotivasi. Kami memiliki banyak alasan untuk memberikan segalanya besok," kata Risto, Jumat (27/11).

Kendati demikian, ia enggan menganggap enteng sang tamu yang belum mencicipi kemenangan.

“Saya memprediksi pertandingan ini sangat sulit seperti semua laga yang telah kami jalani sebelumnya," kata Risto.

Pemain PSIM Andi Irfan mengatakan rekan-rekannya sudah siap memberikan penampilan terbaik di pertandingan besok.

"Kami sangat siap menghadapi pertandingan besok. Bismillah, semoga mendapat tiga poin dan menjauh dari zona papan bawah,” katanya.