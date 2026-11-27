jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman menargetkan mencuri poin saat melawat ke markas Isenmulang Kalteng FC dalam lanjutan pekan ke-11 BRI Super League 2026/27 di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Sabtu (28/11/2026).

Tambahan angka dari laga tandang tersebut dinilai krusial untuk mendongkrak mentalitas dan kepercayaan diri skuad Super Elang Jawa di tengah situasi tim yang belum ideal.

Caretaker PSS Sleman Demerson Bruno Costa menegaskan bahwa laga di Palangka Raya memiliki arti strategis bagi perjalanan tim ke depan.

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Hasil positif dari kandang lawan diyakini mampu memulihkan psikologis pemain sebelum menghadapi rangkaian pertandingan berat melawan tim-tim papan atas pada pekan berikutnya.

“Jika kami bisa mendapatkan poin dari pertandingan melawan Isenmulang FC, kepercayaan diri tim pasti akan kembali meningkat. Dengan begitu, kami bisa menghadapi pertandingan selanjutnya dengan kondisi dan kepercayaan diri yang lebih baik,” ujar Demerson, Jumat (27/11/2026).

Meski tidak mematok target jumlah angka secara spesifik, Demerson memastikan fokus utamanya saat ini adalah membawa pulang hasil maksimal dari Palangka Raya guna memutus tren sulit yang tengah dialami tim.

Dipercaya manajemen untuk menakhodai tim dalam masa transisi, Demerson menyatakan siap mencurahkan seluruh kemampuannya demi mengembalikan momentum positif PSS Sleman.

“Saya senang berada di sini dan selalu berusaha bekerja dengan sepenuh hati, lebih dari 100 persen, bahkan 1.000 persen,” tegasnya.