jogja.jpnn.com, SLEMAN - Skuad PSS Sleman mematangkan persiapan sepanjang pekan ini menjelang laga krusial kontra tuan rumah Isenmulang Kalteng FC dalam lanjutan BRI Super League 2026/27.

Pertandingan yang digelar di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, pada Sabtu (28/11/2026) sore ini menjadi momentum krusial bagi Super Elang Jawa untuk mentas dari papan bawah.

Saat ini, posisi PSS Sleman masih terjebak di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan raihan dua poin.

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Kondisi tersebut membuat menu latihan dan persiapan sepekan terakhir difokuskan untuk memaksimalkan kesiapan tim demi mencuri poin penuh di markas lawan.

Striker PSS Sleman Gustavo Tocantins mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian persiapan dari sisi pemain selama satu minggu terakhir berjalan sangat positif.

Ia menilai rekan-rekan setimnya telah memahami betul bobot pertandingan serta tanggung jawab besar yang harus dipikul di atas lapangan.

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“Persiapan kami sepanjang pekan ini, dari sisi pemain, berjalan cukup bagus. Semua pemain sudah mengetahui bahwa pertandingan nanti sangat penting. Kami juga memahami tanggung jawab yang harus diemban dalam pertandingan tersebut,” ungkap Gustavo Tocantins.

Selain mematangkan taktik untuk meredam perlawanan tuan rumah, pemain bernomor punggung 11 asal Brasil itu menyoroti tingginya energi dan motivasi di ruang ganti.