JPNN.com

JPNN.com Jogja Politik Dosen UGM Kritik Kenaikan Gaji Anggota DPR: Rakyat Sedang Sulit

Dosen UGM Kritik Kenaikan Gaji Anggota DPR: Rakyat Sedang Sulit

Selasa, 26 Agustus 2025 – 22:23 WIB
Dosen UGM Kritik Kenaikan Gaji Anggota DPR: Rakyat Sedang Sulit - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Kenaikan gaji anggota DPR RI. Foto: Ricardo/JPNN com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Alfath Bagus Panuntun El Nur mengkritik kebijakan kenaikan gaji anggota DPR RI.

Menurut Alfath, kenaikan gaji anggota DPR RI sangat tidak empatik di tengah kondisi perekonomian yang sulit.

“Kondisi ini makin diperparah ketika kondisi perekonomian masyarakat sedang sulit, rakyat tidak punya pilihan atas pekerjaan dan gaji yang layak, serta minimnya keteladanan politisi,” kata Alfath, Selasa (26/8).

Baca Juga:

Ia menilai kesenjangan penghasilan antara DPR dan rakyat memiliki dampak yang perlu diperhatikan.

Alfath memberikan contoh di Amerika Serikat, Singapura dan Filipina rasio gaji DPR dengan gaji UMR tidak terpaut jauh.

Kesenjangan ini dianggap dapat mengarah pada tingginya tingkat ketidakpercayaan publik pada DPR atau bahkan partai politik.

Baca Juga:

“Rendahnya kapasitas individu hingga produktivitas kinerja DPR membuat rakyat muak dan memilih abai pada proses politik, membuat demokrasi yang minim partisipasi,” katanya. 

Ia menilai di tengah situasi ekonomi rakyat yang sulit seharusnya privilege DPR dan pejabat publik secara umum seharusnya makin dikurangi. (mcr25/jpnn)

Dosen UGM ini mengkritik kenaikan gaji anggota DPR RI, sementara rakyat tengah susah.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   UGM dpr gaji dpr kenaikan gaji dpr DPR RI

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU