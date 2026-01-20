JPNN.com

JPNN.com Jogja Politik Dosen UGM: Pilkada tidak Langsung Melemahkan Kedaulatan Rakyat

Dosen UGM: Pilkada tidak Langsung Melemahkan Kedaulatan Rakyat

Selasa, 20 Januari 2026 – 19:46 WIB
Dosen UGM: Pilkada tidak Langsung Melemahkan Kedaulatan Rakyat - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Proses penghitungan suara Pilkada Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Alfath Bagus Panuntun mengkritik wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD.

Menurutnya, perubahan pilkada lewat DPRD berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat dan mendorong kemunduran demokrasi.

"Ini hanya akan mengabaikan masyarakat dari sistem sosial politik,” kata Alfath, Selasa (20/1).

Baca Juga:

Menurut dia, pilkada tidak langsung hanya akan memperkuat elit politik, tetapi menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.

Alfath juga menilai bahwa anggara pemilu tidak bisa dijadikan alasan mengubah siswa pemilihan kepala daerah.

Menurut dia, pembengkakan anggaran pilkada langsung bukan berasal dari prosedur demokratis, tetapi dari praktik politik yang menyimpang.

Baca Juga:

“Seorang kandidat harus mengeluarkan biaya besar sejak mendapatkan kendaraan politik, biaya kampanye, logistik, hingga politik uang," ujarnya.

Politik uang dinilai menjadi biang kerok tinggi biaya pilkada.

Dosen Fisipol UGM Alfath menilai pilkada lewat DPRD dapat melemahkan kedaulatan rakyat. Biaya politik yang besar bukan berasal dari prosedur pemilihan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pilkada pilkada lewat dprd demokrasi UGM dosen ugm pilkada tidak langsung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU