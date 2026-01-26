Rayakan HUT ke-53 PDIP, Ganjar Pranowo dan Kader Turun ke Sungai Code

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bergabung bersama ratusan kader PDI Perjuangan Kota Yogyakarta untuk melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Sungai Code pada Minggu (25/1). Aksi lingkungan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan.

Dalam kesempatan tersebut Ganjar terjun langsung memungut sampah bersama warga dan simpatisan. Ia menegaskan bahwa aksi fisik seperti ini harus dibarengi dengan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.

Ganjar menekankan bahwa menjaga kelestarian sungai bukan sekadar tugas sesaat, melainkan komitmen jangka panjang untuk menjaga ekosistem.

"Kami harus terus melakukan edukasi ke masyarakat agar tidak sembarangan membuang sampah, agar ekosistem sungai tetap lestari," ujar Ganjar di sela-sela kegiatan.

Ia meyakini bahwa kesadaran kolektif adalah kunci utama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, perubahan perilaku harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga.

"Masyarakat harus terus diingatkan mengenai pentingnya mengelola sampah sejak dari rumah," tambahnya.

Instruksi Partai: Merawat Ibu Pertiwi

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi langsung dari arahan Ketua Umum PDI perjuangan Megawati Soekarnoputri.