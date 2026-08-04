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30 Kalurahan di Bantul Gelar Pemilihan Lurah

Selasa, 04 Agustus 2026 – 19:38 WIB
30 Kalurahan di Bantul Gelar Pemilihan Lurah - JPNN.com Jogja
Baliho pembukaan pendaftaran bakal calon lurah Kalurahan Ringinharjo. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Tiga puluh kalurahan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyelenggarakan pemilihan lurah.

Saat ini pemilihan lurah memasuki tahap pencalonan yang dibuka hingga 4 Agustus 2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Bantul Afif Umahatun mengatakan masa pendaftaran akan diperpanjang apabila belum ada pendaftar atau hanya satu pendaftar.

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"Kalau sampai dengan hari ini baru ada satu yang mendaftar atau belum ada yang mendaftar itu kemudian dilakukan perpanjangan selama 15 hari," katanya, Selasa (4/8).

Menurutnya, masa perpanjangan akan dilanjutkan sepuluh hari lagi apabila masih belum ada pendaftar.

"Jika perpanjangan sepuluh hari memang benar-benar yang sudah mendaftar cuma satu, ya, nanti dilakukan pemilihan dengan satu calon," ujar Afif.

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Kampanye pemilihan lurah sendiri akan digelar 28-30 September mendatang.

Ia berharap pemilihan lurah ini bisa menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat untuk berdemokrasi dengan baik dan ikut berkontribusi menentukan pemimpin terbaik di wilayah masing-masing.

Sebanyak 30 kalurahan di Kabupaten Bantul mulai menyelenggarakan pemilihan lurah. Hari ini batas akhir pendaftaran calon lurah.
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