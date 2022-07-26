Menjelang Pilur Bantul, Polisi Siaga

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kepolisian Resor (Polres) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mulai meningkatkan kesiapsiagaan menjelang pesta demokrasi Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak 2026.

Langkah ini dilakukan melalui pemetaan potensi kerawanan wilayah guna memastikan seluruh tahapan Pilur berjalan aman, damai, dan kondusif.

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto menginstruksikan seluruh personelnya untuk proaktif mendeteksi dini berbagai potensi konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam pengamanan ini, para Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dikerahkan sebagai ujung tombak kepolisian di lapangan.

"Bhabinkamtibmas sudah mulai melakukan pemetaan dan upaya-upaya lainnya untuk menjaga kamtibmas menjelang Pilur. Sebagai ujung tombak Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas harus peka mencermati situasi dan mampu mendeteksi awal potensi gangguan," ujar AKBP Bayu Puji Hariyanto, Kamis (10/9).

Pilur Serentak Kabupaten Bantul 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 4 Oktober 2026.

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Mengingat dinamika politik tingkat desa kerap memanas sejak tahapan pencalonan hingga pascapemungutan suara, Polres Bantul menekankan pentingnya langkah pencegahan seawal mungkin.

Bhabinkamtibmas diminta memasifkan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga untuk menyerap informasi dan meredam tensi politik.