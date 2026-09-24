Pemilihan Lurah 2026 di Bantul, Patalan Paling Banyak Pendaftar

jogja.jpnn.com, BANTUL - Tiga puluh kalurahan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggelar pemilihan lurah (pilur) 2026. Prosesi pemungutan suara dilaksanakan pada 4 Oktober mendatang.

Pilur Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis menjadi daerah dengan jumlah calon lurah paling banyak, yaitu sebanyak lima orang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Afif Umahatun mengatakan di beberapa kalurahan sempat hanya ada satu pendaftar.

"Kemudian, dilakukan perpanjangan waktu selama 15 hari kerja sehingga pendaftar menjadi dua orang di Kalurahan Wonolelo dan Mangunan. Sedangkan di Kalurahan Singosaren melaksanakan perpanjangan kedua selama sepuluh hari sehingga mendapatkan dua bakal calon lurah,” kata Afif, Selasa (22/9).

Setelah melewati tahap pencalonan, selanjutnya pilur akan memasuki tahap kampanye calon lurah pada 28-30 September 2026, masa tenang pada 1-3 Oktober 2026 dan pemungutan suara pada 4 Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Pemkab Bantul Agus Budiraharja berharap pelaksanaan pilur di 30 kalurahan berjalan dengan baik.

"Luberjurdil dan tidak ada indikasi politik uang agar dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas,” kata Agus.

Ia juga mengapresiasi Forkopimda Kabupaten Bantul yang telah mendukung tahapan proses pemilihan lurah tersebut. (mcr25/jpnn)