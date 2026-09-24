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Pilur Bantul Didominasi Calon Petahana

Kamis, 24 September 2026 – 14:29 WIB
Pilur Bantul Didominasi Calon Petahana - JPNN.com Jogja
Hasil pemilihan lurah di Bantul. Foto: Instagram/Pemkab Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemilihan Lurah (Pilur) Bantul pada 4 Oktober 2026 akan diikuti oleh 87 calon lurah yang tersebar di 30 kalurahan.

Dari puluhan kontestan tersebut, persaingan diprediksi berlangsung ketat lantaran 24 di antaranya merupakan lurah petahana yang kembali maju mencalonkan diri.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul Agus Budiraharja mengatakan seluruh tahapan penetapan calon hingga pengundian nomor urut telah selesai dilaksanakan.

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"Sudah fix. Jadi, sudah ada nomor urut, sudah ada calonnya," ujar Agus pada Rabu (23/9).

Ia membeberkan Kalurahan Patalan menjadi wilayah dengan antusiasme pendaftar tertinggi, yakni mencapai tujuh orang.

Namun, karena regulasi membatasi maksimal lima kandidat yang berhak tampil di bilik suara, panitia menggelar seleksi ketat.

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"Kalurahan Patalan itu kemarin yang daftar tujuh. Terus kan regulasinya ada seleksi administrasi dan pembobotan untuk dipilih lima karena maksimal yang dibawa ke bilik suara itu lima," jelasnya.

Agus turut mengingatkan warga agar tidak terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik di tingkat lokal.

Tahap pencalonan lurah Bantul sudah selesai. Total ada 87 calon yang akan bersaing di 30 kalurahan. Calon petahanan mendominasi.
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TAGS   pilur bantul pilur bantul 2026 calon lurah calon lurah bantul petahana pemilihan lurah bantul Pemkab Bantul

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