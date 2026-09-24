Pilur Bantul 2026: Daftar Calon Lurah di Kapanewon Piyungan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Persaingan menuju kursi kepemimpinan tingkat desa dalam Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak Kabupaten Bantul 2026 resmi dimulai.

Tahapan pengundian nomor urut dan penetapan calon telah selesai dilaksanakan oleh panitia tingkat kabupaten, menyisakan deretan nama kontestan yang siap bertarung pada pemungutan suara tanggal 4 Oktober 2026 mendatang.

Khusus di wilayah Kapanewon Piyungan, pesta demokrasi tingkat lokal ini digelar di dua kalurahan, yaitu Kalurahan Srimartani dan Kalurahan Sitimulyo.

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Persaingan di Kapanewon Piyungan diprediksi akan berlangsung sengit mengingat komposisi calon yang memadukan figur inkumben, tokoh masyarakat, hingga profesional.

Berdasarkan Pengumuman Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bantul Nomor: B/400.10.2/07061/DPMK yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Pemilihan, Bagus Budiraharja pada 22 September 2026, berikut adalah daftar resmi nama calon lurah di Kapanewon Piyungan:

Berikut ini daftar calon lurah di Kapanewon Piyungan, yaitu di Kalurahan Srimartani dan Sitimulyo.

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1. Kalurahan Srimartani

H. Mulyana

Semi, SE

2. Kalurahan Sitimulyo