Pilur Bantul 2026: Daftar Calon Lurah di Kapanewon Dlingo

jogja.jpnn.com, BANTUL - Tahapan Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2026 yang akan digelar pada 4 Oktober 2026 mendatang telah memasuki fase krusial.

Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bantul secara resmi telah mengumumkan nomor urut dan nama-nama kandidat calon lurah di seluruh wilayah, termasuk untuk wilayah Kapanewon Dlingo.

Dari empat kalurahan di Kapanewon Dlingo yang menyelenggarakan pementasan demokrasi lokal ini, dinamika menarik terjadi di mana dua kalurahan, yakni Kalurahan Dlingo dan Kalurahan Mangunan, dipastikan akan dipimpin oleh sosok lurah baru.

Hal ini menyusul keputusan lurah petahana di kedua wilayah tersebut yang memilih untuk tidak kembali mencalonkan diri.

Berikut adalah daftar lengkap calon lurah di Kapanewon Dlingo berdasarkan pengumuman resmi Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Bantul Nomor B/400.10.2/07061/DPMK:

1. Kalurahan Dlingo (Pasti Wajah Baru)

Nomor Urut 1: Basuki Rahmat

Nomor Urut 2: Triyono

Nomor Urut 3: Ahmad Reza Firmansyah, S.Pd

2. Kalurahan Terong

Nomor Urut 1: Welasiman

Nomor Urut 2: Sugiyono, SE

3. Kalurahan Mangunan (Pasti Wajah Baru)

Nomor Urut 1: Poniyat

Nomor Urut 2: Paryono