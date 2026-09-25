Besok Pemilihan Lurah di Gunungkidul, Bupati Endah Ingatkan Pesan Penting

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih memantau persiapan pelaksanaan pemilihan lurah pada Kamis malam (24/9).

Total ada 31 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul yang akan menggelar pemilihan lurah serentak pada Sabtu, 26 September 2026.

Bersama jajarannya, Endah ingin memastikan kesiapan logistik dan keamanan wilayahnya.

Bupati menyambangi beberapa titik menjelang pemilihan, yaitu Kalurahan Kampung di Kapanewon Ngawen serta Kalurahan Sampang dan Mertelu di Kapanewon Gedangsari.

Endah mengatakan dia tidak ingin melihat pesta demokrasi tahun ini diwarnai dengan ketegangan.

“Jangan sampai perbedaan pilihan memecah belah kerukunan antarwarga,” kata Endah.

Endah berpesan agar pesta demokrasi di tingkat kalurahan ini dimaknai dengan kegembiraan.

Dia berharap proses demokrasi di tingkat kalurahan dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan mampu membawa kemajuan bagi masyarakat.