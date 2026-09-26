Pilur Bantul 2026: Daftar Calon Lurah di Kapanewon Imogiri

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pesta demokrasi tingkat lokal di Kabupaten Bantul, yaitu Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak 2026 kini telah memasuki babak penentuan akhir.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan dan Pengundian Calon Lurah yang dirilis oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bantul tertanggal 22 September 2026, seluruh tahapan administratif dan pengundian nomor urut telah resmi rampung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bagus Budiraharja memastikan bahwa seluruh kontestan di 30 kalurahan telah ditetapkan secara fix.

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Secara keseluruhan, Pilur Bantul 2026 ini akan diikuti oleh 87 calon lurah, termasuk 24 lurah petahana yang kembali maju memperebutkan suara di 250 padukuhan dengan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 304.045 jiwa.

Peta Persaingan Calon Lurah di Kapanewon Imogiri

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan dalam kontestasi kali ini adalah Kapanewon Imogiri.

Wilayah ini mencakup empat kalurahan dengan deretan nama calon lurah yang siap bersaing memikat hati masyarakat pada pemungutan suara yang akan diselenggarakan pada 4 Oktober 2026.

Berikut adalah daftar lengkap calon lurah di Kapanewon Imogiri berdasarkan pengumuman resmi bernomor B/400.10.2/07061/DPMK:

1. Kalurahan Sriharjo

Sumardi

Titik Istyawatun Khasanah, SIP