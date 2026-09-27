Pilur Bantul 2026: Daftar Calon Lurah di Kapanewon Banguntapan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemilihan Lurah (Pilur) serentak di Kabupaten Bantul yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Oktober 2026 kini telah memasuki babak akhir persiapan.

Berdasarkan pengumuman resmi dari Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bantul, seluruh tahapan penetapan calon dan pengundian nomor urut telah rampung dilaksanakan.

Secara keseluruhan, Pilur Bantul 2026 akan diikuti oleh 87 calon lurah yang tersebar di 30 kalurahan dengan melibatkan 250 padukuhan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 304.045 jiwa.

Persaingan diprediksi berlangsung ketat, mengingat 24 di antaranya merupakan lurah petahana (inkumben) yang kembali mencalonkan diri.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Bagus Budiraharja selaku Ketua Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bantul mengingatkan warga agar tetap menjaga kerukunan.

Ia berpesan agar pesta demokrasi tingkat lokal ini tidak menjadi pemicu perpecahan atau permusuhan antarwarga akibat perbedaan pilihan politik.

Daftar Lengkap Calon Lurah di Kapanewon Banguntapan

Khusus untuk wilayah Kapanewon Banguntapan, terdapat tiga kalurahan yang menyelenggarakan pemilihan dengan deretan nama calon lurah sebagai berikut:

1. Kalurahan Wirokerten

Wibowo

Rakhmawati Wijayaningrum, SE

Andi Sulistyo

Cahyana, S.Pd