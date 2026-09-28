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Pilur Bantul 2026: Daftar Calon Lurah di Kapanewon Kasihan

Senin, 28 September 2026 – 12:39 WIB
Pilur Bantul 2026: Daftar Calon Lurah di Kapanewon Kasihan - JPNN.com Jogja
Hasil pemilihan lurah di Bantul. Foto: Instagram/Pemkab Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemilihan Lurah (Pilur) serentak di Kabupaten Bantul yang akan digelar pada 4 Oktober 2026 kini telah memasuki babak penentuan akhir.

Berdasarkan pengumuman resmi dari Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bantul yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Bagus Budiraharja, seluruh tahapan penetapan calon dan pengundian nomor urut telah rampung.

Secara keseluruhan, Pilur Bantul 2026 diikuti oleh 87 kontestan yang bersaing di 30 kalurahan, dengan rincian 24 petahana kembali maju mempertahankan kursi kepemimpinan mereka.

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Khusus di wilayah Kapanewon Kasihan, pesta demokrasi tingkat kalurahan ini mencakup dua kalurahan utama, yakni Kalurahan Ngestiharjo dan Kalurahan Tamantirto.

Persaingan di Kapanewon Kasihan dipastikan berlangsung menarik dan dinamis untuk memperebutkan mandat warga setempat.

Berikut adalah perincian nama-nama calon lurah yang resmi berkontestasi di Kapanewon Kasihan berdasarkan hasil pengundian nomor urut:

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1. Kalurahan Ngestiharjo
Kalurahan Ngestiharjo menghadirkan persaingan ketat dengan empat orang kontestan yang siap memaparkan visi dan misi terbaik mereka bagi masyarakat:

Karip Setia Adi
Mursidi, SE
Fathoni Aribowo
Oni Oktavany

Berikut adalah perincian nama-nama calon lurah yang resmi berkontestasi di Kapanewon Kasihan berdasarkan hasil pengundian nomor urut.
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TAGS   pilur bantul pilur bantul 2026 calon lurah tamantirto calon lurah ngestiharjo calon lurah di kapanewon kasihan pilur 2026

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