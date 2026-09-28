5 Kalurahan di Sleman Gelar Pemilihan Lurah PAW

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengerahkan jajarannya untuk memantau langsung pelaksanaan Pemilihan Lurah Pergantian Antarwaktu (PAW) yang digelar serentak melalui musyawarah kalurahan pada Minggu (27/9).

Proses demokrasi tingkat lokal ini dilangsungkan di lima kalurahan, yaitu Kalurahan Trihanggo (Kapanewon Gamping), Sendangadi (Mlati), Candibinangun (Pakem), serta Maguwoharjo dan Caturtunggal (Depok).

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Abu Bakar bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY KPH Yudanegara turun langsung meninjau jalannya pemilihan guna memastikan proses berlangsung lancar, aman, dan transparan.

"Terima kasih dan apresiasi yang luar biasa atas partisipasi warga masyarakat, para dukuh, RT, RW, hingga perwakilan lembaga seperti Karang Taruna dan PKK yang hadir mewakili masyarakat. Momen ini sangat penting untuk memilih sosok pimpinan yang amanah, tulus, dan ikhlas dalam melayani warga," ujar Abu Bakar di sela-sela pemantauan.

Pelaksanaan Pemilihan Lurah PAW ini berpedoman pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Lurah Antarwaktu.

Secara keseluruhan, terdapat 15 calon lurah yang bersaing di lima kalurahan tersebut, di mana masing-masing kalurahan diikuti oleh tiga orang calon.

Penentuan pimpinan dilakukan melalui musyawarah kalurahan dengan mengutamakan prinsip mufakat.

Apabila kata mufakat tidak tercapai, mekanisme dilanjutkan melalui pemungutan suara.