Pilur Bantul 2026: Daftar Calon Lurah di Kapanewon Srandakan dan Jetis

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak Kabupaten Bantul tahun 2026 yang akan digelar pada 4 Oktober mendatang dipastikan berlangsung kompetitif.

Total ada 87 calon lurah siap berkontestasi di 30 kalurahan, termasuk persaingan yang tersaji di wilayah Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Jetis.

Berdasarkan pengumuman resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten, Bagus Budiraharja, tahapan penetapan calon dan pengundian nomor urut telah rampung.

Pesta demokrasi tingkat lokal ini melibatkan total 250 padukuhan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 304.045 jiwa.

Berikut adalah daftar lengkap calon lurah yang akan bertarung di Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Jetis:

1. Kapanewon Srandakan

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Kalurahan Poncosari:

Agus Santoso

Yance Tamaya

Sugiarta

Drs. Sukri Antoro

Kalurahan Poncosari tercatat sebagai salah satu wilayah di Bantul yang dipastikan akan dipimpin oleh sosok baru, karena lurah petahana tidak kembali mencalonkan diri pada Pilur 2026 ini.