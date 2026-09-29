Pesan KPH Yudanegara selama Pemilihan Lurah Serentak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tiga kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar pemilihan lurah serentak.

Ada 31 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, 30 kalurahan di Kabupaten Bantul dan lima kalurahan di Kabupaten Sleman menyelenggarakan pesta demokrasi.

Gunungkidul menggelar pilur pada Sabtu (26/9), Sleman pada Minggu (27/9), sementara Kabupaten Bantul baru akan pemilihan pada 4 Oktober mendatang.

Masyarakat tetap diimbau untuk menjaga persatuan dan ketertiban meskipun berbeda pilihan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY KPH Yudanegara memantau langsung jalannya tahap pemilihan di Kabupaten Gunungkidul pada Sabtu (26/9).

Pemantauan itu dengan harapan proses pemilihan lurah tetap berjalan dengan baik.

"Kami juga sudah menyampaikan bahwa pemilihan lurah ini delapan tahun, sedangkan bertetangga bersama-sama di dalam kehidupan itu seumur hidup," katanya.

Ia menegaskan bahwa nilai keistimewaan Yogyakarta harus tercermin pada pelaksanaan pemilihan lurah.