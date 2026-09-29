JPNN.com

JPNN.com Jogja Politik Daftar Pemenang Pemilihan Lurah di Gunungkidul, Waktu Pelantikan Sudah Ditentukan

Daftar Pemenang Pemilihan Lurah di Gunungkidul, Waktu Pelantikan Sudah Ditentukan

Selasa, 29 September 2026 – 13:45 WIB
Daftar Pemenang Pemilihan Lurah di Gunungkidul, Waktu Pelantikan Sudah Ditentukan - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Daftar pemenang pemilihan lurah di Gunungkidul. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DIY, telah selesai menyelenggarakan pemilihan lurah serentak di 31 kalurahan pada Sabtu (26/9).

Hasil rekapitulasi sudah diumumkan panitia masing-masing kalurahan.

Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan DPMKP2KB Gunungkidul Kriswantoro mengatakan secara umum jalannya pemilihan lurah berjalan lancar.

Baca Juga:

Berikut rekap jumlah suara calon lurah dengan perolehan suara terbanyak berdasarkan data DPMKP2KB Gunungkidul.

1. Kalurahan Siraman
Sudarmadi 1.736 suara

2. Kalurahan Baleharjo
Agus Sulistyo 1.957 suara

Baca Juga:

3. Kalurahan Katongan
Jumawan 1.590 suara

4. Kakurahan Logandeng
Suhardi 3.841 suara

Berikut ini hasil perolehan suara terbanyak pemilihan lurah di 31 kalurahan di Gunungkidul. Pelantikan dijadwalkan pada November 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemilihan lurah pemilihan lurah gunungkidul gunungkidul hasil pilur DPMKP2KB Gunungkidul pilur gunungkidul pilur gunungkidul 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU