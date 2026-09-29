Daftar Pemenang Pemilihan Lurah di Gunungkidul, Waktu Pelantikan Sudah Ditentukan
jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DIY, telah selesai menyelenggarakan pemilihan lurah serentak di 31 kalurahan pada Sabtu (26/9).
Hasil rekapitulasi sudah diumumkan panitia masing-masing kalurahan.
Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan DPMKP2KB Gunungkidul Kriswantoro mengatakan secara umum jalannya pemilihan lurah berjalan lancar.
Berikut rekap jumlah suara calon lurah dengan perolehan suara terbanyak berdasarkan data DPMKP2KB Gunungkidul.
1. Kalurahan Siraman
Sudarmadi 1.736 suara
2. Kalurahan Baleharjo
Agus Sulistyo 1.957 suara
3. Kalurahan Katongan
Jumawan 1.590 suara
4. Kakurahan Logandeng
Suhardi 3.841 suara
Berikut ini hasil perolehan suara terbanyak pemilihan lurah di 31 kalurahan di Gunungkidul. Pelantikan dijadwalkan pada November 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News