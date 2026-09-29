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JPNN.com Jogja Politik Pesan Bupati Bantul untuk Kontestan Pilur 2026: Jangan Pakai Cara-Cara Lama

Pesan Bupati Bantul untuk Kontestan Pilur 2026: Jangan Pakai Cara-Cara Lama

Selasa, 29 September 2026 – 14:31 WIB
Pesan Bupati Bantul untuk Kontestan Pilur 2026: Jangan Pakai Cara-Cara Lama - JPNN.com Jogja
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh calon lurah yang berlaga dalam Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak 2026.

Ia meminta para kontestan untuk meninggalkan cara-cara tidak sehat, khususnya praktik politik uang (money politic).

Hal tersebut ditegaskan Bupati Halim saat ditemui di Kantor Bupati Bantul, Senin (28/9). Ia mengingatkan bahwa segala bentuk politik uang melanggar regulasi yang berlaku.

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"Saya menegaskan kembali bahwa money politic itu dilarang dalam Perda, dalam Perbup, dalam peraturan perundang-undangan apa pun," tegas Halim.

Menurutnya, larangan tersebut berlaku mutlak tanpa pengecualian, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang seperti pembagian paket beras, sembako, atau iming-iming material lainnya yang dapat mencederai integritas pesta demokrasi tingkat desa.

Bupati Halim menilai bahwa masyarakat, khususnya para pemilih saat ini, sudah makin matang dan cerdas dalam berpolitik.

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Mengingat mayoritas pemilih didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, ia mengajak para kandidat untuk meninggalkan tradisi kampanye yang kurang sehat.

"Hindarilah cara-cara lama karena kami ingin memasuki demokrasi yang lebih berintegritas, demokrasi yang lebih baik," ujarnya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berpesan kepada para kontestan Pilur 2026 agar meninggalkan cara-cara lama.
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TAGS   pilur bantul Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pemilihan lurah 2026 pilur bantul 2026

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