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Pilur 2026: Daftar Calon Lurah di Kapanewon Bantul

Rabu, 30 September 2026 – 09:42 WIB
Pilur 2026: Daftar Calon Lurah di Kapanewon Bantul - JPNN.com Jogja
Baliho pembukaan pendaftaran bakal calon lurah Kalurahan Ringinharjo. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak Kabupaten Bantul tahun 2026 yang akan digelar pada 4 Oktober mendatang dipastikan berlangsung kompetitif.

Total ada 87 calon lurah siap berkontestasi di 30 kalurahan, termasuk persaingan yang tersaji di wilayah Kapanewon Bantul.

Berdasarkan pengumuman resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bagus Budiraharja, tahapan penetapan calon dan pengundian nomor urut telah rampung.

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Pesta demokrasi tingkat lokal ini melibatkan total 250 padukuhan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 304.045 jiwa.

Berikut adalah daftar lengkap calon lurah yang akan bertarung di Kapanewon Bantul:

1. Kalurahan Bantul:
Supriyadi
Tri Susilowati

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2. Kalurahan Sabdodadi:
Samekto
Sulistiyo, S.E.
Siti Fatimah
Nurma Setyawan, S.E

3. Kalurahan Ringinharjo:
H. Supriyadi
Sulistiya Atmaji, SE

Berikut adalah daftar lengkap calon lurah yang akan bertarung di Kapanewon Bantul, yaitu di Kalurahan Bantul, Sabdodadi, dan Ringinharjo.
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TAGS   pilur bantul pilur 2026 pemilihan lurah bantul calon lurah ringinharjo Calon lurah Bantul calon lurah sabdodadi

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