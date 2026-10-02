Pilur 2026: Daftar Calon Lurah di Kapanewon Kretek dan Sewon

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak Kabupaten Bantul tahun 2026 yang akan digelar pada 4 Oktober mendatang dipastikan berlangsung kompetitif.

Total ada 87 calon lurah siap berkontestasi di 30 kalurahan, termasuk persaingan yang tersaji di wilayah Kapanewon Kretek dan Sewon.

Berdasarkan pengumuman resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bagus Budiraharja, tahapan penetapan calon dan pengundian nomor urut telah rampung.

Pesta demokrasi tingkat lokal ini melibatkan total 250 padukuhan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 304.045 jiwa.

Berikut adalah daftar lengkap calon lurah yang akan bertarung di Kapanewon Kretek dan Sewon:

1. Kapanewon Kretek

Kalurahan Parangtritis:

H. Kuswidodo, SE

Handri Sarwoko

2. Kapanewon Sewon

Kalurahan Panggungharjo:

Riki Setyawan, SE

H. Ari Suryanto, SE

Ardi Radianto, SS



Secara keseluruhan, dari 30 kalurahan yang menggelar Pilur serentak tahun ini, dinamika perebutan kursi kepemimpinan diwarnai oleh kembalinya 24 lurah petahana (inkumben) yang kembali mencalonkan diri.