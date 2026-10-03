Pilur Bantul 2026: Daftar Calon Lurah Argorejo dan Wonolelo

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak Kabupaten Bantul tahun 2026 yang akan digelar pada 4 Oktober mendatang dipastikan berlangsung kompetitif.

Total ada 87 calon lurah siap berkontestasi di 30 kalurahan, termasuk persaingan yang tersaji di wilayah Kapanewon Sedayu (Argorejo) dan Paleret (Wonolelo).

Berdasarkan pengumuman resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bagus Budiraharja, tahapan penetapan calon dan pengundian nomor urut telah rampung.

Pesta demokrasi tingkat lokal ini melibatkan total 250 padukuhan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 304.045 jiwa.

Berikut adalah daftar lengkap calon lurah yang akan bertarung di Kapanewon Sedayu dan Pleret:

1. Kapanewon Sedayu

Kalurahan Argorejo:

Supriyono

Eko Priyanto

Sunaryo

Drs. Mujiman

2. Kapanewon Pleret