JPNN.com

JPNN.com Jogja Politik Warga Bantul Diminta Kritis, Berani Menolak Politik Uang Saat Pilur 2026

Warga Bantul Diminta Kritis, Berani Menolak Politik Uang Saat Pilur 2026

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 11:00 WIB
Warga Bantul Diminta Kritis, Berani Menolak Politik Uang Saat Pilur 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Praktik politik uang. Foto: dok.JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Warga di 30 kalurahan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan lurah (pilur) pada Minggu (4/10).

Total ada 87 calon lurah yang bersaing di wilayah masing-masing, baik yang berstatus petahana maupun kandidat baru.

Koordinator Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba meminta masyarakat untuk ikut menyukseskan pemilihan lurah ini.

Baca Juga:

Menurut Kamba, pemilih harus turut mengawasi dengan kritis setiap tahapan Pilur Bantul.

"Pengawasan perlu dan penting dilakukan oleh masyarakat agar pelaksanaan pilur di Kabupaten Bantul tahun ini tanpa dicederai praktik curang, misalnya politik transaksional," ujar Kamba, Jumat (2/10).

Kamba menilai bahwa pilur yang disusupi praktik curang berpotensi melahirkan pemimpin yang korup dan merusak tatanan demokrasi.

Baca Juga:

"JPW mengajak masyarakat sebagai pemilih yang cerdas dan berintegritas untuk berani menolak segala bentuk politik transaksional dalam pilur di Kabupaten Bantul tahun ini," ujar Kamba.

Dia mengatakan bahwa JPW bersedia mengawal aduan terkait dugaan politik uang dalam pilur di 30 kaluran di Kabupaten Bantul tersebut.

Besok warga Kabupaten Bantul di 30 kalurahan akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan lurah. Masyarakat diminta untuk berani menolak politik uang.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pilur bantul pemilihan lurah bantul Jogja Corruption Watch pilur bantul 2026 pemilihan lurah bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU