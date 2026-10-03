JPNN.com

JPNN.com Jogja Politik Pasangan Suami Istri di Bantul Bersaing dalam Pemilihan Lurah

Pasangan Suami Istri di Bantul Bersaing dalam Pemilihan Lurah

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 13:25 WIB
Pasangan Suami Istri di Bantul Bersaing dalam Pemilihan Lurah - JPNN.com Jogja
Persiapan logistik menjelang pemungutan suara pemilihan lurah di Kalurahan Bantul, Sabtu (3/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Tiga puluh kalurahan di Kabupaten Bantul akan menggelar pemilihan lurah (pilur) pada Minggu (4/10). Kalurahan Bantul menjadi salah satu yang menyelenggarakan pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Ketua Panitia Pilur Kalurahan Bantul Muhammad Durori mengatakan pihaknya saat ini tengah sibuk menyiapkan logistik untuk pencoblosan besok.

"Alhamdulillah, ini sudah selesai. Nanti sekitar pukul tiga sore kami distribusikan ke TPS," kata Durori saat ditemui di sekretariat panitia, Sabtu (3/10).

Baca Juga:

Menurut Durori, pelaksanaan pilur di Kalurahan Bantul akan digelar di 27 tempat pemungutan suara dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 13 ribu orang.

Calon lurah yang akan bersaing hanya dua, yaitu Supriyadi dan Tri Susilowati. Keduanya merupakan pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil verifikasi bakal calon lurah Bantul keduanya dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.

Baca Juga:

Hasil itu tertuang dalam berita acara hasil penelitian persyaratan administrasi nomor 02 tanggal 11 Agustus 2026.

"Yang daftar tahap pertama dua orang, Pak Supri sama Bu Tri. Karena telah memenuhi syarat minimal dua orang, ya, ditutup tidak diperpanjang," katanya.

Pasangan suami istri di Kalurahan Bantul akan bersaing untuk mendapatkan kursi sebagai lurah. Siapa yang bakal menang?
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pilur bantul pilur suami istri calon lurah bantul Kalurahan bantul suami istri pasangan suami istri di pilur bantul lurah bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU