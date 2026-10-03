Pasangan Suami Istri di Bantul Bersaing dalam Pemilihan Lurah

jogja.jpnn.com, BANTUL - Tiga puluh kalurahan di Kabupaten Bantul akan menggelar pemilihan lurah (pilur) pada Minggu (4/10). Kalurahan Bantul menjadi salah satu yang menyelenggarakan pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Ketua Panitia Pilur Kalurahan Bantul Muhammad Durori mengatakan pihaknya saat ini tengah sibuk menyiapkan logistik untuk pencoblosan besok.

"Alhamdulillah, ini sudah selesai. Nanti sekitar pukul tiga sore kami distribusikan ke TPS," kata Durori saat ditemui di sekretariat panitia, Sabtu (3/10).

Menurut Durori, pelaksanaan pilur di Kalurahan Bantul akan digelar di 27 tempat pemungutan suara dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 13 ribu orang.

Calon lurah yang akan bersaing hanya dua, yaitu Supriyadi dan Tri Susilowati. Keduanya merupakan pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil verifikasi bakal calon lurah Bantul keduanya dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.

Hasil itu tertuang dalam berita acara hasil penelitian persyaratan administrasi nomor 02 tanggal 11 Agustus 2026.

"Yang daftar tahap pertama dua orang, Pak Supri sama Bu Tri. Karena telah memenuhi syarat minimal dua orang, ya, ditutup tidak diperpanjang," katanya.