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1.019 Personel Polri Diterjunkan untuk Mengamankan Pilur Bantul

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 14:00 WIB
1.019 Personel Polri Diterjunkan untuk Mengamankan Pilur Bantul - JPNN.com Jogja
Apel persiapan pengamanan pemilihan lurah di Mapolresta Bantul pada Sabtu (3/10). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Polres Bantul menerjunkan 1.019 personel kepolisian untuk mengamankan jalannya pemilihan lurah serentak 2026. Tahap pemungutan suara akan berlangsung Minggu (4/10).

Total ada 30 kalurahan yang tersebar di 15 kapanewon akan menyelenggarakan pemilihan lurah tahun ini.

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto dalam arahannya menegaskan bahwa agenda pilur memiliki dinamika sosial tersendiri.

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Menurut dia, tingkat kerawanan tetap tinggi meskipun pemilihannya hanya tingkat desa.

"Oleh karena itu, kehadiran anggota di lapangan bukan sekadar menjalankan tugas rutin, melainkan sebagai bentuk representasi negara untuk menjamin seluruh tahapan berjalan aman, tertib, jujur dan adil," kata AKBP Bayu, Sabtu (3/10).

Lebih lanjut, kapolres meminta anak buahnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

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"Jangan menunjukkan keberpihakan kepada calon lurah manapun, baik melalui ucapan, tindakan maupun aktivitas di media sosial," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sebagai anggota harus menjunjung tinggi netralitas Polri.

Polres Bantul akan menyiagakan ribuan personel kepolisian untuk menjaga situasi selama pemilihan lurah berlangsung.
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TAGS   pemilihan lurah polres bantul bantul keamanan pilur bantul pilur bantul 2026 pemilihan lurah bantul

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