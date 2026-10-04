Hanung Raharjo Minta Lurah Terpilih Agar Bisa Merangkul Semua Pihak

jogja.jpnn.com, BANTUL - Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo meminta masyarakat tetap rukun menyikapi perbedaan pilihan dalam pemilihan lurah 2026. Menurutnya, persaudaraan harus dijunjung sehingga kekondusifan tetap terjaga.

Hari ini, ia secara langsung memantau jalannya pemilihan lurah di sejumlah lokasi bersama Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) Daerah Istimewa Yogyakarta KPH Yudanegara.

"Setelah pemilihan selesai, siapa pun yang terpilih harus mampu merangkul seluruh masyarakat dan bekerja untuk kepentingan bersama,” kata Hanung, Minggu (4/10).

Lurah yang terpilih nantinya diharapkan bisa menjaga kepercayaan masyarakat.

"Apa yang menjadi pilihan warga hari ini harus menjadi awal untuk membangun kalurahan yang lebih baik ke depan,” ujarnya.

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto mengatakan pelaksanaan pemungutan suara berlangsung dengan kondusif.

"Sampai saat ini belum ada permasalahan. Kami seluruh tahapan, mulai dari penghitungan suara hingga pergeseran kotak suara dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif," kata kapolres.

Guna memastikan semua tahap berjalan kondusif, Polres Bantul menerjunkan sebanyak 1.019 personel. Anggota yang disiagakan ditempatkan di tempat pemungutan suara hingga tergabung dalam tim mobiling.