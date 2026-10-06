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JPNN.com Jogja Politik Tugas Pertama Lurah Terpilih di Bantul, 4 Indikator Jadi Acuan

Tugas Pertama Lurah Terpilih di Bantul, 4 Indikator Jadi Acuan

Selasa, 06 Oktober 2026 – 09:49 WIB
Tugas Pertama Lurah Terpilih di Bantul, 4 Indikator Jadi Acuan - JPNN.com Jogja
Pemilihan Lurah di Bantul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seusai dilantik pada hari ini, Selasa (6/10/2026), para lurah baru diminta untuk langsung menyesuaikan diri dan bersiap menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk masa kepemimpinan delapan tahun ke depan.

Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan DPMK Bantul Wijiyana menjelaskan bahwa para lurah terpilih harus segera berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat kapanewon dan kabupaten.

"RPJMKal tetap mengakomodasi visi misi yang dibawa saat pencalonan," ujar Wijiyana di Bantul, Senin (5/10).

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Guna membekali para pemimpin baru ini, DPMK Bantul berencana mengadakan bimbingan teknis (bimtek) terkait penyesuaian tugas lurah pada periode baru.

Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah bagaimana menyelaraskan janji kampanye atau visi misi dengan realisasi kemampuan anggaran selama delapan tahun masa jabatan.

Wijiyana mengingatkan agar para lurah menyikapi kondisi efisiensi anggaran secara bijaksana dalam menyusun perencanaan pembangunan.

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Pasalnya, beberapa sumber dana yang dialokasikan ke tingkat kalurahan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

"Misalnya, Dana Desa (DD) sebelumnya mencapai miliaran rupiah, sedangkan pada 2026 ini hanya sekitar ratusan juta," ungkapnya.

Para lurah yang terpilih di masing-masing 30 kaluran Bantul sudah punya tugas berat yang menanti. Empat indikator kinerja akan jadi acua.
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