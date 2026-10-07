Evaluasi Pilur Bantul 2026: Partisipasi Pemilih Tinggi, Sarpras Jadi Catatan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bersiap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilur) serentak yang telah sukses digelar pada Minggu (4/10).

Evaluasi ini mencakup pembenahan regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga peningkatan fasilitas di tempat pemungutan suara (TPS).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Bantul Afif Umahatun mengatakan evaluasi tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat kalurahan di masa mendatang dapat berjalan jauh lebih optimal.

"Evaluasi nanti mencakup sejumlah aspek seperti regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga tingkat partisipasi masyarakat," ujar Afif di Bantul, Rabu (7/10).

Pihaknya menyatakan terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun, terutama dari sisi regulasi yang masih berpotensi memicu kendala teknis.

"Barangkali masih ada celah-celah regulasi di dalam implementasinya di lapangan yang perlu dilengkapi dan diperbaiki. Nah, tentu itu akan kami lakukan perbaikan ke depan," tambahnya.

Dari aspek partisipasi masyarakat, Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan DPMK Bantul Wijayana mengungkapkan bahwa tingkat kehadiran pemilih dalam Pilur Bantul 2026 tergolong tinggi, yakni mencapai kisaran 73,7 hingga 85 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di berbagai wilayah penyelenggaraan.

“Partisipasi pemilih 73,7 persen itu dari DPT. Jika dibandingkan dengan angka-angka partisipasi pemilu atau pemilihan, secara umum angka seperti itu sudah termasuk baik," kata Wijayana.