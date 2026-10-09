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5 Lurah PAW Sleman Resmi Dilantik, Bupati Harda Ingatkan Falsafah Manjing Ajur Ajer

Jumat, 09 Oktober 2026 – 13:41 WIB
5 Lurah PAW Sleman Resmi Dilantik, Bupati Harda Ingatkan Falsafah Manjing Ajur Ajer - JPNN.com Jogja
Pelantikan lurah PAW di Sleman. Foto: Humas Pemkab Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Bupati Sleman Harda Kiswaya secara resmi melantik lima lurah terpilih hasil Pemilihan Lurah Antarwaktu (PAW) Kabupaten Sleman Tahun 2026, Kamis (8/10).

Pelantikan ini menandai dimulainya tanggung jawab baru bagi para pemimpin kalurahan untuk mengawal jalannya pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah masing-masing.

Adapun kelima lurah terpilih yang dilantik mengemban amanah di Kalurahan Caturtunggal, Kalurahan Sendangadi, Kalurahan Candibinangun, Kalurahan Maguwoharjo, dan Kalurahan Trihanggo.

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Kelima lurah tersebut sebelumnya telah terpilih melalui proses Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antarwaktu yang digelar secara serentak pada tanggal 27 September 2026.

Dalam arahannya di Sleman, Harda Kiswaya menegaskan bahwa prosesi pelantikan bukanlah sekadar acara seremonial formal belaka.

Lebih dari itu, momen ini adalah garis start bagi para lurah untuk mendaratkan komitmen pelayanan terbaik kepada warga.

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"Pelantikan hari ini bukanlah sekadar acara seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik," ujar Harda.

Menyoroti dinamika yang kerap terjadi pascakontestasi pemilihan, Bupati Harda secara khusus mengingatkan agar seluruh sekat perbedaan di tengah masyarakat segera dilebur.

Lima lurah antarwaktu yang terpilih resmi dilantik. Bupati Sleman Harda Kiswaya menekankan falsafah Jawa manjing ajur ajer.
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