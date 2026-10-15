Tak Ada Sanggahan, Pelantikan Lurah Bantul Direncanakan 5 November 2026

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemilihan lurah (pilur) di 30 kalurahan Kabupaten Bantul, DIY, sukses terlaksana pada 4 Oktober 2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Bantul Afif Umahatun menjelaskan bahwa penyelesaian administrasi dan rekapitulasi hasil pemilihan dilakukan paling lambat tujuh hari kerja.

Tugas tersebut dilaksanakan oleh badan musyawarah kalurahan (bamuskal) dan dilaporkan kepada Bupati Bantul melalui panewu masing-masing.

"Selanjutnya, akan ada penerbitan SK pengangkatan lurah. Pelantikan rencananya dilakukan pada 5 November 2026,” kata Afif.

Afif mengatakan pelaksanaan Pilur Bantul 2026 berjalan lancar dan kondusif.

Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan DPMK Kabupaten Bantul Wijiyana memastikan tidak ada calon yang melakukan sanggahan terkait hasil pemilihan lurah.

"Tidak ada (sanggahan)," kata Wijiyana, Kamis (15/10).

Masa sanggah hasil pemilihan lurah sendiri dibuka sejak 13 Oktober 2026 setelah penyampaian lurah terpilih.