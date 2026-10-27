JPNN.com

JPNN.com Jogja Politik Anggota DPR RI Gandung Pardiman Berpulang, Dikenal sebagai Sosok yang Pantang Menyerah

Anggota DPR RI Gandung Pardiman Berpulang, Dikenal sebagai Sosok yang Pantang Menyerah

Selasa, 27 Oktober 2026 – 13:03 WIB
Anggota DPR RI Gandung Pardiman Berpulang, Dikenal sebagai Sosok yang Pantang Menyerah - JPNN.com Jogja
Kegiatan Gandung Pardiman semasa di DPR RI, Foto: Fraksi Partai Golkar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Gandung Pardiman mengembuskan napas terakhir pada Selasa (27/10) pagi.

Gandung sempat menjalani perawatan karena demam di Rumah Sakit Panti Rapih, Kota Yogyakarta sejak Jumat (23/10).

Menurut putra alamahrum Syarief Guska Laksana, kondisi ayahnya sempat dikabarkan membaik pada hari Minggu kemarin. 

Baca Juga:

"Kemarin sudah membaik, tetapi Selasa dini hari tadi drop. Bapak mengembuskan napas terakhir tadi Selasa pukul 10.00 WIB di ruang ICU RS Panti Rapih," katanya. 

Syarief memohon doa masyarakat untuk almahrum dan atas kesalahan atau kekhilafan semasa di dunia. 

"Bapak akan dimakamkan di makam keluarga di Ponjong pada Selasa 27 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB. Bapak telah menyiapkan sendiri makamnya saat beliau masih sehat," ujarnya. 

Baca Juga:

Ketua DPD Partai Golkar DIY Singgih Januratmoko menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya Gandung Pardiman. 

Menurutnya, mendiang dikenal sebagai sosok yang penuh semangat.

Anggota DPR RI Gandung Pardiman meninggal dunia hari ini di RS Panti Rapih. Politikus Partai Golkar itu dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   gandung pardiman DPR RI Partai Golkar gandung Pardiman meninggal anggota dewan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU