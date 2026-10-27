Anggota DPR RI Gandung Pardiman Berpulang, Dikenal sebagai Sosok yang Pantang Menyerah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Gandung Pardiman mengembuskan napas terakhir pada Selasa (27/10) pagi.

Gandung sempat menjalani perawatan karena demam di Rumah Sakit Panti Rapih, Kota Yogyakarta sejak Jumat (23/10).

Menurut putra alamahrum Syarief Guska Laksana, kondisi ayahnya sempat dikabarkan membaik pada hari Minggu kemarin.

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"Kemarin sudah membaik, tetapi Selasa dini hari tadi drop. Bapak mengembuskan napas terakhir tadi Selasa pukul 10.00 WIB di ruang ICU RS Panti Rapih," katanya.

Syarief memohon doa masyarakat untuk almahrum dan atas kesalahan atau kekhilafan semasa di dunia.

"Bapak akan dimakamkan di makam keluarga di Ponjong pada Selasa 27 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB. Bapak telah menyiapkan sendiri makamnya saat beliau masih sehat," ujarnya.

Ketua DPD Partai Golkar DIY Singgih Januratmoko menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya Gandung Pardiman.

Menurutnya, mendiang dikenal sebagai sosok yang penuh semangat.