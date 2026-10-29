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JPNN.com Jogja Politik Pakar UGM Soroti Fungsi Pengawasan DPR yang Kian Melemah Akibat Dominasi Koalisi Elite

Pakar UGM Soroti Fungsi Pengawasan DPR yang Kian Melemah Akibat Dominasi Koalisi Elite

Kamis, 29 Oktober 2026 – 23:21 WIB
Pakar UGM Soroti Fungsi Pengawasan DPR yang Kian Melemah Akibat Dominasi Koalisi Elite - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Melemahnya pengawasan DPR RI terhadap pemerintah. Foto: Ricardo/JPNN com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dominasi mayoritas partai politik pendukung pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai berisiko besar memperlemah fungsi pengawasan parlemen terhadap eksekutif.

Fenomena ini mengancam peran utama DPR sebagai wakil rakyat, di mana lembaga legislatif tersebut berpotensi lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite politik ketimbang memperjuangkan aspirasi publik.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia menegaskan bahwa besarnya dukungan politik mayoritas di parlemen tidak menjadi jaminan pemerintahan akan berjalan efektif dan demokratis.

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Menurutnya, stabilitas politik sejati membutuhkan pengawasan yang kritis dan seimbang.

"Stabilitas politik memang dibutuhkan, tetapi jangan sampai yang tercipta adalah stabilitas semu," ujar Alfath, Rabu (28/10).

Alfath menjelaskan bahwa dalam ilmu politik dikenal istilah kartelisasi partai, yakni kondisi ketika partai-partai yang seharusnya saling bersaing justru berkompromi dan bekerja sama demi mengamankan kekuasaan serta akses terhadap sumber daya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kompetisi politik akan kehilangan makna dasarnya.

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Secara konstitusional, DPR sebenarnya memiliki instrumen pengawasan yang sangat kuat, seperti hak interpelasi dan hak angket.

Namun, penggunaannya sering kali tumpul akibat kompromi politik demi menjaga keharmonisan hubungan dengan pemerintah.

Dosen Fisipol UGM menilai pengawasan DPR terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran melemah karena minimnya partai oposisi.
Sumber ugm.ac.id
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TAGS   DPR RI partai oposisi anggota dewan pakar UGM alfath bagus panuntun

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