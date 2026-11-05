Bupati Bantul: Lurah Terpilih Milik Seluruh Warga, Bukan Hanya Timses

jogja.jpnn.com, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih secara resmi melantik 30 lurah terpilih di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Bantul, Kamis (5/11).

Seusai pelantikan, Halim menekankan agar para pemimpin kalurahan yang baru dilantik segera melepas sekat-sekat politik masa pemilihan dan merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Para lurah ini harus mengetahui posisinya, mengetahui tugasnya. Lurah adalah milik seluruh warga, bukan milik timsesnya saja sehingga semuanya harus dirangkul," tegas Halim seusai acara pelantikan.

Selain berpesan agar tidak bekerja untuk tim sukses (timses), Bupati juga menginstruksikan para lurah terlantik untuk mempelajari kembali program dan kegiatan pada periode sebelumnya.

Langkah ini dinilai penting sebagai bahan evaluasi serta perbaikan dalam menjalankan roda pemerintahan kalurahan ke depan.

"Lurah-lurah yang terpilih ini harus kembali belajar, meninjau program kegiatan yang terjadi di periode yang lalu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Halim mengingatkan bahwa seorang lurah memegang empat kewenangan pokok yang tidak boleh dianggap sepele, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa.

"Ini tugas yang tidak ringan, yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan," tambahnya.