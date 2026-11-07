JCW Minta Lurah Baru di Bantul Jaga Integritas

jogja.jpnn.com, BANTUL - Jogja Corruption Watch (JCW) mengingatkan lurah di Bantul yang baru dilantik untuk tetap menjaga integritasnya.

Koordinator Deputi Pengaduan Masyarakat JCW Baharuddin Kamba berharap para lurah tidak menyalahgunakan wewenangnya selama menjabat.

"Pengelolaan keuangan dan aset desa harus betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," katanya.

Masyarakat yang menemukan indikasi penyelewengan terkait pengelolaan dana desa maupun aset desa diminta melaporkannya ke JCW melalui WhatsApp 082138320677.

"Selain itu juga, JCW meminta kepada 30 lurah yang baru dilantik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan lebih responsif terhadap kebutuhan maupun keluhan masyarakat," ujar Kamba.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KPH Yudanegara mengatakan jabatan lurah merupakan amanah dari masyarakat.

“Ingat, lurah adalah lurus arah. Lurah yang hebat bukanlah yang paling ditakuti, tetapi lurah yang paling dipercaya oleh masyarakatnya,” katanya.

Menurutnya, lurah bukan hanya pemimpin pemerintahan, tetapi juga pengayom, pelayan sekaligus teladan bagi masyarakatnya. (mcr25/jpnn)