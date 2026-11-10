Gejolak Internal, Belasan PK Tolak Hasil Musda Golkar Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Belasan pengurus kecamatan (PK) Partai Golkar di Kabupaten Gunungkidul menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Gunungkidul yang dilaksanakan pada Senin (9/11).

Musda XI yang digelar di kantor DPD Golkar DIY itu dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketentuan partai.

Menyikapi hal tersebut, 14 PK menolak semua hasil musda yang diselenggarakan kemarin.

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Ketua PK Golkar Ponjong Supriyono mengatakan bahwa aspirasi mereka terkait musda selama ini tidak ditanggapi dengan baik oleh jajaran DPD I Golkar DIY maupun DPD II Golkar Gunungkidul.

"Kami hanya menginginkan musda dilaksanakan sesuai ketentuan, aturan dan tata tertib yang berlaku. Dengan tetap menghormati seluruh pihak," ujarnya.

Maka dari itu pihaknya berharap seluruh proses harus berjalan sesuai mekanismenya agar tidak menimbulkan gejolak.

Dewan Penasehat DPD Partai Golkar Gunungkidul Ratno Bintoyo menyebut PK memiliki peran besar dalam membesarkan partai di wilayah tersebut.

"Namun, ketika ada momentum penting seperti sekarang ini mereka justru ditinggalkan tanpa penghargaan maupun penghormatan terhadap perjuangan yang telah dilakukan," katanya.