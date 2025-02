Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 26 Februari 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menonton film di bioskop bisa menjadi salah satu aktivitas seru bersama teman dan keluarga.

Penat saat bekerja dan belajar bisa terbayarkan dengan serunya menonton film di bioskop.

Pada hari ini ada beberapa film menarik yang bisa Anda saksikan di beberapa bioskop Jogja.

Bioskop CGV dan XXI menayangkan film-film menarik seperti Dark Nuns, 1 Kakak 7 Ponakan, Perayaan Mati Rasa, dan lain-lain.

Yuk, simak jadwal tayang film-film di beberapa bioskop di Jogja pada hari ini, Rabu 26 Februari 2025:

1. Pakuwon Mall (CGV)

Harga : Rp 40.000

A Complete Unknown : 13:40 WIB , 18:40 WIB , 21:30 WIB

Attack On Titan: The Last Attack : 12:15 WIB , 15:05 WIB , 18:00 WIB , 20:50 WIB

Ive The 1st World Tour In Cinema : 18:30 WIB

Legends Of The Condor Heroes: The Gallants : 12:40 WIB , 15:35 WIB , 20:50 WIB , 18:10 WIB , 21:10 WIB

Conclave : 13:50 WIB , 16:20 WIB , 18:50 WIB , 21:20 WIB

Petaka Gunung Gede : 16:35 WIB

Captain America: Brave New World : 12:00 WIB , 14:25 WIB , 16:50 WIB , 19:15 WIB , 21:40 WIB , 12:45 WIB , 15:10 WIB , 20:00 WIB , 13:15 WIB , 15:40 WIB , 17:35 WIB



2. Transmart Maguwo (CGV)

Harga: Rp 40.000