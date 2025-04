Epson Kembali Menggelar Lomba Fotografi Panorama, Cek Syarat dan Cara Mendaftar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Fotografer dari seluruh dunia berkesempatan untuk ikut serta dalam salah satu ajang lomba fotografi internasional, The Epson International Pano Awards.

Epson telah mengumumkan bahwa mereka akan segera membuka lomba fotografi panorama untuk edisi ke-16.

Kurator The Epson International Pano Awards David Evans mengatakan lomba tersebut boleh diikuti oleh fotografer profesional maupun amatir.

“Saya dengan antusias mengumumkan bahwa fotografer profesional maupun amatir dari seluruh dunia kini sudah bisa mengirimkan karya mereka untuk ajang The 16th Epson International Pano Awards,” ujarnya.

Tahun ini, Epson Asia Tenggara dan Epson Australia kembali bekerja sama untuk menjadi sponsor utama.

Pada 2024 The Epson International Pano Awards menerima 4.529 entri dari 1.105 fotografer yang berasal dari 95 negara.

Baca Juga: 5 Produk Unggulan Epson Diganjar iF Design Award 2025

Salah satu pemenang dalam kompetisi itu adalah fotografer asal Indonesia, Fikri Muharom.

Karya Fikri dengan latar Gunung Bromo berjudul The Volcanoes Theatre berhasil menyabet penghargaan Southeast Asia Open Photographer of the Year.