Jadwal Dimulai dan Berakhirnya Liga 1 2022/2023, Dibuka oleh Bali United

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah menetapkan jadwal penyelenggaraan Liga 1 musim 2022/2023.

Acara pembukaan Liga 1 2022/2023 akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu (23/7) malam.

Bali United sebagai juara bertahan akan menghadapi Persija Jakarta.

Meskipun begitu, pertandingan pertama telah digelar pada sore harinya, mempertemukan PSIS Semarang vs RANS Nusantara FC (pukul 15.00 WIB), PSS Sleman vs PSM (18.15 WIB) dan Madura United vs Barito Putera (18.15 WIB).

PT LIB menjadwalkan Liga 1 2022/2023 akan berakhir pada April 2023.

Direktur Utama PT LIB Akhmad Hadian Lukita menegaskan bahwa jadwal itu sudah final sehingga semua peserta harus menerimanya.

"Berdasarkan hasil diskusi, jadwal ini memang keputusan terbaik. Penyusunannya berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai pihak termasuk pemegang hak siar," ujar Akhmad Lukita, Rabu (13/7).

Menurut pria asal Jawa Barat itu, PT LIB pun sudah menyelaraskan jadwal tersebut dengan berbagai agenda lain seperti laga-laga tim nasional Indonesia, Piala Presiden sampai Piala Dunia 2022.