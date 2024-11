Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 22 November 2024

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menonton film di bioskop bisa menjadi salah satu aktivitas seru bersama teman dan keluarga.

Penat saat bekerja dan belajar bisa terbayarkan dengan serunya menonton film di bioskop.

Pada hari ini ada beberapa film menarik yang bisa Anda saksikan di beberapa bioskop Jogja.

Bioskop CGV dan XXI menayangkan film-film menarik seperti Kuasa Gelap, Sante Segoro Pitu, Venom, Perewangan, dan lain-lain.

Yuk, simak jadwal tayang film-film di beberapa bioskop di Jogja pada hari ini, Jumat 22 November 2024:

1. Pakuwon Mall (CGV)

Harga : Rp 35.000

Wicked (3D) : 12:00 WIB , 14:55 WIB , 17:50 WIB , 20:45 WIB

Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu : 12:30 WIB , 14:25 WIB , 16:20 WIB , 18:15 WIB , 20:10 WIB

Gladiator II : 12:45 WIB , 15:30 WIB , 18:15 WIB , 21:00 WIB

We Live in Time : 12:45 WIB , 14:50 WB , 16:55 WIB , 19:00 WIB , 21:05 WIB

Bila Esok Ibu Tiada : 12:55 WIB , 16:45 WIB , 20:35 WIB

Red One : 13:15 WIB , 15:35 WIB , 17:55 WIB , 20:15 WIB

Aftermath : 14:55 WIB , 18:45 WIB



2. Transmart Maguwo (CGV)

Harga: Rp 30.000