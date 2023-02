Jadwal dan Harga Tiket Menonton Film di Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 11 Februari 2023

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menonton film di bioskop bisa menjadi salah satu aktivitas seru bersama teman dan keluarga.

Penat saat bekerja dan belajar bisa terbayarkan dengan serunya menonton film di bioskop.

Pada hari ini ada beberapa film menarik yang bisa Anda saksikan di beberapa bioskop Jogja.

Bioskop CGV dan XXI menayangkan film-film menarik seperti The Offering, A Man Called Otto, Plane dan lain-lain.

Yuk, simak jadwal tayang film-film di beberapa bioskop Jogja pada hari ini, Sabtu 11 Februari 2023:

1. Pakuwon Mall (CGV)

Harga : Rp 55.000

Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang: 12.05 WIB ; 14.25 WIB ; 16.45 WIB ; 19.05 WIB ; 21.25 WIB

Operation Fortune: Ruse de Guerre: 12.00 WIB ; 14.25 WIB ; 19.05 WIB ; 21.30 WIB

The Banishing: 12.25 WIB ; 16.50 WIB ; 21.15 WIB

A Man Called Otto: 12.45 WIB ; 15.20 WIB ; 17.55 WIB ; 20.30 WIB

Titanic (3D): 12.50 WIB ; 16.35 WIB ; 20.20 WIB

Out of Death: 13.00 WIB ; 15.05 WIB ; 17.10 WIB ; 19.15 WIB ; 21.20 WIB

Waktu Maghrib: 14.35 WIB ; 19.00 WIB

Gita Cinta dari SMA: 16:50 WIB

2. Transmart Maguwo (CGV)

Harga : Rp 40.000