Sistem Rekayasa Lalu Lintas di Jogja Saat Arus Mudik Lebaran

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu tujuan mudik dan wisatawan saat libur Lebaran 2023. Volume kendaraan yang masuk ke Jogja diprediksi bakal meningkat.

Oleh karena itu, pihak kepolisian akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas untuk mencegah penumpukan kendaraan di titik-titik rawan kemacetan.

Salah satunya adalah pemberlakuan sistem lawan arus dan satu arah di Tol Fungsional Solo-Yogyakarta.

Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengatakan mereka akan memantau pergerakan kendaraan di Tol Solo-Yogyakarta untuk menentukan sistem apa yang akan digunakan.

"Seperti yang disampaikan dalam amanah Bapak Kapolri, ada dua sistem, kami menggunakan sistem contraflow atau one way," kata Kapolda pada Senin (17/4).

Sistem contraflow (lawan arus) atau one way (satu arah) bakal diberlakukan secara situasional berdasarkan kondisi kepadatan arus lalu lintas di wilayah Yogyakarta akibat operasional terbatas tol itu.

Selain mengacu perkembangan situasi arus lalu lintas, kata dia, penerapan dua sistem itu menyesuaikan hasil pemantauan pergerakan kendaraan yang terpusat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

"Jadi, kami melihat situasinya apabila perlu dilakukan contraflow kami lakukan contraflow, apabila kami perlu melakukan one way system, kita lakukan one way system," kata dia.