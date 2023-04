Jadwal Bioskop di Jogja pada Hari Ini, Jumat 28 April 2023, Banyak Film Baru

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menonton film di bioskop bisa menjadi salah satu aktivitas seru bersama teman dan keluarga.

Penat saat bekerja dan belajar bisa terbayarkan dengan serunya menonton film di bioskop.

Pada hari ini ada beberapa film menarik yang bisa Anda saksikan di beberapa bioskop Jogja.

Bioskop CGV dan XXI menayangkan film-film menarik seperti Buya Hamka, Sewu Dino, Super Mario Bros, dan lain-lain.

Yuk, simak jadwal tayang film-film di beberapa bioskop di Jogja pada hari ini, Jumat 28 April 2023:

1. Pakuwon Mall (CGV)

Harga : Rp 45.000

The Super Mario Bros. Movie: 12.35 WIB ; 14.35 WIB ; 16.35 WIB ; 18.35 WIB ; 20.35 WIB

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves: 12.45 WIB ; 18.05 WIB

Sewu Dino: 13.00 WIB ; 13.30 WIB ; 15.35 WIB ; 16.05 WIB ; 18.10 WIB ; 18.40 WIB ; 20.45 WIB ; 21.15 WIB

Ride On: 13.10 WIB ; 15.45 WIB ; 18.20 WIB ; 20.55 WIB

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom: 13.20 WIB ; 15.40 WIB ; 18.00 WIB ; 20.20 WIB

Guy Ritchie's The Covenant: 15.30 WIB ; 20.50 WIB

2. Transmart Maguwo (CGV)

Harga : Rp 35.000