Jadwal Pemutaran Film di Bioskop Jogja Hari Ini, Selasa 3 September 2024

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menonton film di bioskop bisa menjadi salah satu aktivitas seru bersama teman dan keluarga.

Penat saat bekerja dan belajar bisa terbayarkan dengan serunya menonton film di bioskop.

Pada hari ini ada beberapa film menarik yang bisa Anda saksikan di beberapa bioskop Jogja.

Bioskop CGV dan XXI menayangkan film-film menarik seperti Sekawan Limo, Twisters, Ipar Adalah Maut, dan lain-lain.

Yuk, simak jadwal tayang film-film di beberapa bioskop di Jogja pada hari ini, Selasa 3 September 2024:

1. Pakuwon Mall (CGV)

Harga : Rp 35.000

Kaka Boss: 11:55 WIB , 14:15 WIB , 16:35 WIB , 18:55 WIB , 21:15 WIB

Kang Mak (From Pee Mak): 12:05 WIB , 14:25 WIB , 16:45 WIB , 19:05 WIB , 21:25 WIB

Thaghut : 13:10 WIB , 15:10 WIB , 17:10 WIB , 19:10 WIB, 21:10 WIB

Arcadian : 13:10 WIB , 15:00 WIB , 16:50 WIB , 18:40 WIB , 20:30 WIB

Deadpool & Wolverine: 13:15 WIB , 15:40 WIB , 18:05 WIB , 20:30 WIB

It Ends with Us: 13:30 WIB , 15:55 WIB , 18:20 WIB , 20:45 WIB



2. Transmart Maguwo (CGV)

Harga: Rp 30.000