PSSI Jelaskan Konsep Uji Coba Liga 2 yang Dihadiri Penonton

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) semakin yakin bahwa babak delapan besar Liga 2 bisa terlaksana dengan dihadiri oleh penonton secara terbatas.

PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah menyusun konsep awal bagaimana penerapan protokol kesehatan saat pertandingan harus dihadiri oleh penonton.

Babak 8 Besar Liga 2 yang akan dimulai 15 Desember hingga babak final di dua stadion, yakni Stadion Pakansari Bogor dan Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Delapan tim yang mengikuti babak delapan besar Liga 2 adalah PSIM Yogyakarta, Persis Solo, Sulut United, Persiba Balikpapan, Sriwijaya FC, PSMS Medan, Dewa United, dan Rans Cilegon FC.

"Karena ini sifatnya uji coba, maka yang akan hadir sifatnya masih undangan. Ini juga untuk persiapan Seri IV BRI Liga 1 di Pulau Bali yang juga ada penonton," kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan.

Dalam uji coba dengan penonton ini, yang akan hadir adalah suporter dengan kuota sebanyak 100 orang per klub, pejabat pusat & daerah, sponsor dan partner klub dengan kuota sebanyak 10 orang per sponsor.

Kemudian title sponsor, co sponsor dan official sponsor LIB dengan kuota sebanyak 50 orang per sponsor, official broadcast partner dengan kuota sebanyak 10 orang per partner.

"Kami baru saja membahas tentang persiapan kompetisi sepakbola yang akan dimulai dengan penonton. Karena ini merupakan tahap awal, maka akan dilakukan uji coba terlebih dahulu,” kata Menpora.