PSS Sleman Pecat Mazola Jr, Tunjuk Pieter Huistra Sebagai Pelatih

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSS Sleman resmi memecat Mazola Junior sebagai pelatih kepala dan menggantikannya dengan Pieter Huistra.

Informasi tersebut diumumkan oleh manajemen melalui akun resmi media sosial PSS Sleman.

“Thank you Mazola Jr. All the best on your time,” demikian tulis PSS Sleman di akun Instagram @psssleman pada Selasa malam (18/2).

Beberapa saat kemudian, PSS Sleman mengumumkan bahwa mereka telah menunjuk Pieter Huistra sebagai suksesor Mazola.

“We are delighted to welcome our new coach, @pieterhuistra. Selamat bekerja, hadirkan banyak kemenangan untuk Super Elja di sisa musim ini, coach!”

Keputusan mengganti Mazola tidak lepas dari hasil buruk yang diraih oleh Laskar Sembada dalam lima pertandingan.

PSS Sleman hanya mampu menahan imbang Persik Kediri, tetapi kalah saat melawan Semen Padang, Borneo FC, Bali United dan Arema FC.

Selama dilatih oleh Mazola Junior, pencapaian PSS Sleman bisa dibilang kurang memuaskan karena tidak bisa konsisten meraih poin dalam setiap pertandingan.